منتدى عربي يؤكد أهمية البرمجيات لتطوير تعليم لغة الضاد

الشارقة 24 – وام:

افتتح في القاهرة، يوم الثلاثاء، المنتدى العربي الرابع للنهوض باللغة العربية، بمشاركة وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

ودعت السفيرة سعاد السائحي مدير الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية، في كلمتها الافتتاحية، إلى ضرورة الاستفادة من البرمجيات الحديثة لتطوير تعليم اللغة العربية، مشيرة إلى أن العربية واحدة من أكثر اللغات الأربع على الإنترنت، متفوقة على الفرنسية والروسية.

وذكرت السائحي، أن المنتدى الذي يستمر يومين، يعقد بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي تم فيه اعتماد اللغة العربية، من ضمن اللغات الرسمية للأمم المتحدة.

وأكدت مدير الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية، ضرورة تعزيز تبادل الخبرات بين مؤسسات اللغة العربية في الوطن العربي، وإيجاد حل لمشاكل تعلمها، مشيرة إلى أن العربية واحدة من أكثر لغات العالم انتشاراً، حيث يتحدث بها 425 مليون نسمة في الوطن العربي، إلى جانب أعداد من السكان في الدول المجاورة للوطن العربي، مثل تشاد ومالي والسنغال وإريتريا وتركيا وغيرها.

وأكدت السائحي، أهمية تطوير تعليم اللغة العربية، واستشراف التحديات التي تواجهها، وتبادل المعرفة بين الجهات المعنية، حول القضايا المعاصرة المتعلقة باللغة العربية، منوهة أن الأمانة العامة للجامعة العربية، قامت بإعداد استراتيجية لتمكين اللغة العربية، بالتعاون مع لجنة من الخبراء العرب المشهود لهم بالكفاءة والتميز، في علوم اللغة العربية.

مثل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في المنتدى، سعيد العامري مستشار ثقافي بمكتب وكيل الوزارة المساعد للثقافة والفنون والآثار.