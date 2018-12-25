"مكتبة الشارقة" تثري معارف زوارها بسلسلة من الفعاليات

الشارقة 24:

نظمت مكتبة الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، خلال شهر ديسمبر الجاري، مجموعة من الفعاليات، التي استهدفت رواد المكتبة من الأطفال واليافعين وطلبة المدارس والجامعات، وتضمنت الفعاليات ورشاً فنية، ومسابقات، ودورات تدريبية في تنمية وتطوير المهارات الذاتية، إلى جانب جلسات قرائية وأخرى سردية.

ونظمت المكتبة يوماً مفتوحاً تضمن ورشة "صناعة الدمى"، التي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة مودة، وقام فيها الأطفال، بصناعة الدمى بطرق مبتكرة ومستحدثة، مستخدمين أدوات بسيطة، وفي نهاية الورشة أعلن الأطفال المشاركين عن تبرعهم بالدمى التي قاموا بصناعتها لصالح الأطفال اللاجئين حول العالم، في رسالة رمزية أكدت مدى تعاطفهم مع أقرانهم المحرومين والمهجرين من أوطانهم.

كما اشتمل اليوم المفتوح على فقرة الراوي، التي قدمها الراوي عبد الناصر التميمي، حيث قام بسرد مجموعة من القصص التي ناسبت الكبار والصغار على حدٍ سواء، بالإضافة مسابقات طُرحت فيها الكثير من الأسئلة والتحديات والألغاز التي أجاب عليها المشاركين مؤكدين نبوغهم وذكائهم، وقد خصصت جوائز قيمة للفائزين.

وبالتعاون مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، تم تنظيم محاضرة تدريبية، حول "التأهيل الوظيفي"، استهدفت طالبات المرحلة الثانوية والجامعية، وقدم من خلالها راشد عبيد السلامي، الكثير من المعلومات المتعلقة بسوق العمل والفرص الوظيفية، وتعرفت المشاركات على المهارات الذاتية والمكتسبة التي يحتاجها أي شخص للحصول على وظيفة مناسبة.

وتحت عنوان "غيمة فرح" نظمت مكتبة الشارقة العامة جلسة قرائية قدمتها الكاتبة ميثاء المهيري، ناقشت فيها مع المشاركين كتابها "غيمة فرح"، تلتها ورشة تدريبية تفاعلية حول الكتابة، استهدفت فتيات من مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، بحثت في عددٍ من المواضيع التي تضمنها كتاب "غيمة فرح"، مع تطبيقات عملية تعرف من خلالها المشاركين على مراحل كتابة القصة، ومع نهاية الورشة كان لكل مشاركة كُتيب خاص بها صُنع يدوياً وبأدوات بسيطة.

وفي هذا الصدد أكدت سارة المرزوقي، مدير إدارة مكتبات الشارقة العامة، أن مكتبة الشارقة العامة تواصل تنظيم فعالياتها الشهرية، التي تهدف من خلالها إلى إثراء معارف رواد المكتبة من مختلف الفئات العمرية، وخلق جو من المرح يجد فيه الجميع المتعة والترفيه بجانب القيمة المعرفية التي يجدونها داخل المكتبة، وخلال شهر ديسمبر الجاري نظمت المكتبة سلسلة من الفعاليات التي حظيت بتفاعل كبير من الجمهور.

يُذكر أن مكتبة الشارقة العامة تأسست على يد الشيخ سلطان بن صقر القاسمي عام 1925 تحت اسم "المكتبة القاسمية" كمكتبة خاصة له، وشهد موقعها عدة تنقلات، حيث كانت سابقاً في ساحة الحصن تحت مبنى المضيف، ومن ثم في مبنى البلدية، وقاعة أفريقيا، ومبنى المركز الثقافي بالشارقة، والمدينة الجامعية.

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد افتتح في مايو 2011، المبنى الجديد للمكتبة في "ميدان قصر الثقافة" تحت اسم مكتبة الشارقة العامة، حيث تحتوي المكتبة على أكثر من نصف مليون كتاب في شتى مجالات العلوم والمعارف والآداب بلغات متعددة، وتضم المكتبة حالياً خمس مكتبات فرعية في كلٍ من كلباء، ووادي الحلو، ودبا الحصن، وخورفكان، والذيد.