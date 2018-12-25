"الأعلى لشؤون الأسرة" بالشارقة يكرم "مسرح العائلة"

الشارقة 24:

نظم المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الثلاثاء، حفلاً ختامياً لبرامجه في نادي سيدات الشارقة لتكريم فريق عمل مسرح العائلة تقديراً لجهوده خلال عام 2018.

وكرمت صالحة غابش مدير عام المكتب المشاركين في الأعمال التي قدمها قسم مسرح العائلة، خلال 2018، ومنها: أوبريت "هنا الإمارات" والأمسية الخيرية "ليلة أندلسية" إضافة إلى الأغنيتين المصورتين "أنا معك " و"لبيكِ خورفكان" والمسرحية الغنائية "ساعة ترشيد".

وألقت مريم الشالوبي عضو مسرح العائلة، كلمة قالت فيها: "نحن سعداء كوننا ننتمي لهذا الفريق الرائع الذي يعمل لخدمة المجتمع وتوعية أفراده بـأهم القضايا المتعلقة بتحسين السلوك وإسعاد الجمهور من خلال أعمال على مستوى عال من الدقة والحرفية والمهارة والتميز، وسنظل نقدم كل طاقاتنا لخدمة شارقتنا الغالية ودولتنا الحبيبة ونكون خير سفراء لها في الداخل والخارج".

وتضمن الحفل تقديم فريق فتيات المسرح أنشودة "الله عطانا خير وأنعام" من كلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.