30 جداريةً فنيةً في متحف مفتوح تسرد تاريخ دانة الدنيا دبي

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

نفذّت سلطات دبي مشروعاً فنياً جديداً لوضع 30 جدارية، وعملاً فنياً في شارع رئيسي فيها، شهد مراحل تطور المدينة، التي تستقطب ملايين السياح سنوياً، وتُعرف بناطحات السحاب وبفنادقها ومنتجعاتها الفخمة.

و"مشروع جميرا" الذي أطلقه حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يأتي ضمن مشروع فني أكبر تقول السلطات إنّه يهدف لتحويل دبي إلى "متحف مفتوح" عبر رسم الجداريات على جدران شوارعها الحيوية، ونشر الأعمال الفنية فيها، والمشروع مبادرة من "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة الإمارة.

ويؤكد المشرفون على "مشروع جميرا بأنّه يهدف الاحتفاء بشارع جميرا الساحلي، لما له من قيمة حضارية وتاريخية، كونه شاهداً على التطورات التي مرت بها الإمارة، وصولاً إلى موقعه الحالي كأحد أهم مناطق الجذب السياحي.

وأُقيم في هذا الشارع خلال السنوات الماضية عشرات الفنادق والمنتجعات، والمدن والمواقع السياحية الفخمة، منها برج العرب، ومدينة جميرا، والقناة المائية.

ويتضمّن المشروع "30 عملاً إبداعياً لجداريات توضع على واجهات الأبنية، وتكوينات فنية موزعة على محطات حافلات المواصلات العامة، وذلك بالتعاون مع 30 فناناً إماراتياً، وعربياً، وعالمياً.

وأوضحت منى غانم المري المديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بأنّ المشروع يُجسّد الروح المبدعة، التي طالما تمتعت بها دبي، وتظهر في أغلب إنجازاتها، التي نجحت من خلالها في حجز موقع متقدم بين أسرع مدن العالم نمواً.

ونشر قسم "براند دبي" بعض الأعمال الفنية على حسابه في إنستغرام، منها جدارية لقاربين شراعيين، وجدارية أخرى لمجموعة من الأطفال، وزار دبي أكثر من 15 مليون شخص في العام 2017، لتكون من أبرز المقاصد السياحية في العالم.

وتسعى الإمارة لتعزيز مجالات الثقافة فيها، وقد افتتحت في السنوات الماضية عدداً، من المتاحف وداراً للأوبرا، كما أقامت مهرجانات ومعارض فنية، منها معرض الفنون الحديثة والمعاصرة، وهو الأكبر في الشرق الأوسط.