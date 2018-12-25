فنان أميركي ينحت نصباً تذكارياً لحوادث لم تقع

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أنجز النحات جو ريجينيلا تمثالاً برونزيا لذكرى كارثة حلت في 1963 حين تسبب أخطبوط عملاق بإغراق سفينة في خليج نيويورك مودياً بحياة 400 شخص.

في العام التالي، أنجز ريجينيلا عملاً لإحياء ذكرى ضحايا فيلة فرّت من السيرك واجتاحت بروكلين بريدج في تشرين الأول/أكتوبر من العام 1929.

وفي الأشهر الماضية، عثر المارّة في المكان نفسه على نصب يكرّم ستة بحارة فقد أثرهم في العام 1977 بعد هجوم لكائنات فضائية.

لكن هذه الحوادث الثلاثة التي خلّدها الفنان في أعماله ليست سوى من بنات أفكاره وخياله المجرّد عن أي واقع.