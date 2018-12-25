مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي ينطلق الأربعاء

الشارقة 24:

تنظم إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، بالتعاون مع مفوضية كشافة الشارقة، في الفترة المسائية من يومي 26 ـ27 ديسمبر الجاري، الدورة الثامنة من مهرجان المسرح الكشفي، بمشاركة 5 مجاميع كشفية، من مفوضية كشافة الشارقة ومجموعة كشافة نادي مليحة الثقافي الرياضي، وستقدم هذه المجاميع طائفة متنوعة من العروض المسرحية القصيرة التي تم إعدادها خلال المعسكر التدريبي، تحت إشراف مجموعة من الفنانين المسرحيين.

وتقدم عروض المهرجان في فضاء تم تصميمه بحيث يماثل في شكله المخيم الكشفي، وتتنافس هذه الأعمال على أربع جوائز يومية، تمنحها لجنة التحكيم لـ " أفضل فكرة"، ولـ "أفضل معالجة للفكرة"، ولـ "أفضل مسامر"، ولـ "أفضل 4 ممثلين"، وثمة جوائز كبرى هي "جائزة أفضل فرقة"، و"جائزة أفضل أداء جماعي"، و"جائزة لجنة التحكيم التشجيعية"، كما تمنح إدارة المهرجان جوائز لأسر المشاركين في العروض الأكثر حضوراً، وتفاعلاً.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان: الدكتور الفنان محمد يوسف، والكاتب مجدي محفوظ، والمخرج يحيى البدري، إضافة إلى الفنان السعودي القدير بشير الغنيم.

وكانت إدارة المسرح بالدائرة قد بدأت تحضيراتها للدورة الثامنة مطلع الشهر الجاري، بدورة تدريبية تنوعت محاضراتها بين التمثيل المسرحي وجمالياته وقواعد ومبادئ العمل الكشفي، كما تضمنت الدورة العديد من تمارين الأدائية في الفضاء المفتوح صحبة طائفة من حصص الرياضة الكشفية.

وشارك في هذا البرنامج الإعدادي، الفنانة أمل حويجة، والفنانة منى سليمان، والفنانة خليدة الشيباني، والفنان هامي بكار.

وتأسس مهرجان للمسرح الكشفي في ديسمبر 2011 في إطار سعي الشارقة إلى نشر الثقافة المسرحية وتعزيز مكانة المسرح ودوره في المجتمع بكافة فعالياته ومؤسساته، وخلال سبع سنوات قدم المهرجان للساحة المسرحية المحلية، العديد من المواهب التي احرزت حضوراً واضحاً وخاصة في مهرجانات مثل "أيام الشارقة المسرحية" و"المسرح الصحراوي" و"المسرحيات القصيرة" وغيرها من الأنشطة المسرحية التي تنظمها إدارة المسرح في الدائرة.