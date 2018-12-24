19 فائزاً بجائزة الشارقة للإبداع العربي

الشارقة 24:

بحضور سعادة عبد الله العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، أعلن محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة في الشارقة الأمين العام لجائزة الشارقة للإبداع العربي، أسماء الفائزين في الدورة الثانية والعشرين للجائزة، والبالغ عددهم 19 فائزاً في الحقول الأدبية الستة: الشعر، والقصة، والرواية، والمسرح، وأدب الطفل، والنقد.

وأشار القصير، إلى أن الجائزة ستحتفي بالفائزين في العاصمة المصرية القاهرة مطلع إبريل 2019، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لكونها عاصمة الثقافة العربية، مضيفاً، إنها ستشكل انعطافه جديدة مهمة في مسيرتها، حيث أراد سموه أن تكون الفائدة أعم وأشمل، وأن يتم تكريمهم وسط المبدعين والمثقفين والمهتمين في الساحات الإبداعية العربية بالتوالي، لإدامة الحراك الإبداعي والثقافي في عموم الوطن العربي.

وأوضح القصير، خلال مؤتمر صحافي عقد في قاعة المؤتمرات بدائرة الثقافة، أن جائزة الشارقة للإبداع العربي، والتي انطلقت في دورتها الأولى بالعام 1997 برعاية وتوجيه حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كانت ومازالت رائدة، إذ أنها توجهت إلى الشباب الأدباء والمبدعين الذين يحتاجون الدعم والرعاية، في الوقت الذي كان الاحتفاء بالأديب الكبير والمحترف الذي بلغ مكانته.

وتابع مدير الشؤون الثقافية، أن هذه الدورة الـ 22 التي وصلت الآن إلى لحظة الإعلان عن فائزيها، بعد الاستتباعات والآليات المتبعة، وبعد أن توصلت لجان التحكيم إلى قراراتها، حيث بلغ عدد المشاركين في هذه الدورة إلى 350 مشاركاً، وعدد الفائزين بلغ 19 فائزاً.

وأوضح القصير، أن التوجيه السامي لهذه الجائزة كان محل إعجاب وتقدير فالتقى حولها الأدباء الشباب الباحثون عن الدعم المعنوي المساند لهم، وكانت الجائزة على موعد معهم بمصداقيتها وشفافيتها، وكانت منفذاً وباباً يسر لهم الدخول إلى عالم الأدب والإبداع، وتسليط الضوء على تجارب غضة تتلمس النور، وكانت منصة مهمة للإطلالة الأولى التي تقدم الرعاية وطباعة العمل الأول للفائز .. والاحتفاء بالفائزين عملياً وعلمياً، حيث يستقدمون للتكريم وللمشاركة في ورشة علمية تساهم في صقل تجاربهم.

وأعلن الأمين العام للجائزة أسماء الفائزين، في حقول الجائزة وهم:

مجال الشعر

1ـ الأول: منى بنت العاشوري الرزقي من (الجمهورية التونسية) عن مجموعتها (للياسمين نهايات أخرى).

2ـ الثاني: جراح كريم كاظم من (جمهورية العراق) عن مجموعته (قابلٌ كل صورة).

3. الثالث: مصطفى محمد عبد الله الغلبان من (فلسطين) عن مجموعته (صُراخُ المرايا).

مجال القصة القصيرة

1ـ الأول: شاكر ريكان شخير الغزي من (جمهورية العراق) عن مجموعته (غيتارات شكسبير).

2ـ الثاني: أحمد جمال صادق جابر من (جمهورية مصر العربية) عن مجموعته (التقاط الغياب).

3ـ الثالث: ياس جياد زويد من (جمهورية العراق) عن مجموعته (سيرة القيامات).

مجال الرواية

1ـ الأول: نورس إبراهيم علي من (الجمهورية العربية السورية) عن روايته (وكان عرشهُ على الماء).

2ـ الثاني: محمد مختاري من (المملكة المغربية) عن روايته (مثل تغريدة منكسرة).

3ـ الثالث: زهيرة مجراب من (الجمهورية الجزائرية) عن روايتها (أريد ما يلين).

مجال المسرح

1ـ الأول: علي حسان خضري أحمد من (جمهورية مصر العربية) عن مسرحيته (آنوش).

2ـ الثاني: هناء سعد محمد عبد الدايم من (جمهورية مصر العربية) عن مسرحيتها (البكاء على قبر بن العشرين).

3ـ الثالث: عيسى خليل الصيادي من (الجمهورية العربية السورية) عن مسرحيته (جلجامه).

مجال أدب الطفل

1ـ الأول: سالي عادل محمد أحمد أبو العلا من (جمهورية مصر العربية) عن مسرحيتها (البطيخة المسحورة).

2ـ الثاني: سعيدي مصطفى من (المملكة المغربية) عن مسرحيته (الرسامة الصغيرة والببغاء).

3ـ الثالث مناصفةً: هبة فاروق محمد سلامة من (جمهورية مصر العربية) عن مسرحيتها (بستان النور) وزينب إبراهيم محمد إبراهيم قاسم من (جمهورية مصر العربية) عن مسرحيتها (حلم مريم).

مجال النقد فهم

1. الأول: عادل العناز، من (المملكة المغربية) عن دراسته (التّمثيل التأويليّ للتاريخ في الرواية العربية).

2. الثاني: فيصل سوري حمد خلف، من (جمهورية العراق) عن دراسته (مصادر تحولات التاريخ في الرواية العربية الجديدة "جدلية الوثائقي والتخيلي".

3. الثالث: جابر محمد يحيى النجادي، من (المملكة العربية السعودية) عن دراسته (التعالق النصي بين الرواية والتاريخ)، رواية "موت صغير" لمحمد علوان نموذجاً.

حضر المؤتمر الصحافي إعلاميون من كافة الدول العربية الذين يواكبوا فعاليات مهرجان الفنون الاسلامية، رؤساء وأعضاء اللجان التحكيمية وكبار موظفي دائرة الثقافة في الشارقة.