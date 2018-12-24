مكتبة عامرة بالكتب القديمة تذهل الزوار في ريو دي جانيرو

الشارقة 24 – أ ف ب:

يشبه بناء أبيض في وسط ريو دي جانيرو، من الخارج، الأبنية الأخرى المشيدة على الطراز الاستعماري، إلا أن داخله يحوي مكتبة ملفتة بزينة رائعة، يخال زائرها أنه يغوص في عالم هاري بوتر.

ويؤكد ديدييه مارغويه السائح الفرنسي، وهو يقف مذهولاً أمام رفوف تزخر بالكتب القديمة المجلدة، أن هذا المنظر جدير بهاري بوتر.

وتضيء المكتبة ثريا ضخمة وزجاجيات مثمنة الشكل، يرشح منها نور النهار من خلال السقف.

وبنيت هذه الجوهرة المبنية على الطراز القوطي الجديد في القرن التاسع عشر، من قبل جمعية مهاجرين برتغاليين، لا تزال تشرف على حفظها.

وتشكل الفسيفساء والمنحوتات والنقوشات الخشبية، شاهداً على العصر الذهبي للرحالة البرتغاليين في القرنين الخامس عشر والسادس عشر.

وتضم المكتبة 350 ألف كتاب بعضها نادر جداً، وهي تحوي أكبر مجموعة من الكتب باللغة البرتغالية خارج البرتغال.

ورغم إطلاق اسم "مكتبة المطالعة" عليها، إلا أنها أقرب إلى معلم سياحي من قاعة قراءة، مع أنها لا تزال تستقطب رواداً أوفياء يلتهمون الكتب القديمة.