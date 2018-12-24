مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة يضم 262 عملاً خطياً

الشارقة 24:

افتتح سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير الشؤون الثقافية، مدير مهرجان الفنون الإسلامية، ثمانية معارض خطيّة، تضم 262 عملاً خطياً، أقيمت في ساحة الخط، حيث يقام ملتقى خطاطات الخليج، للمرة الأولى بالتعاون مع جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وبيوت الخطاطين، ومركز الشارقة لفن الخط العربي، ضمن فعاليات الدورة الـ 21 من المهرجان، بحضور فنانين عرب وأجانب، ووسائل إعلام محلية وعربية.

وضم المهرجان مشاركات لـ 21 فنانة شابة من دول الخليج، قدمن على جدران جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، 42 عملاً بتنوع خطي منح الزائر مساحة واسعة من الإمتاع.

وضمت بيوت الخطاطين 4 معارض خطية شملت 107 أعمال لأربعة فنانين، كما ضمت جدران مركز الخط، ثلاثة معارض خطية تضمنت 113 عملاً خطياً لثلاثة فنانين آخرين.