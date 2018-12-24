محمد القصير: جائزة "الشارقة للإبداع" قدمت 400 كتاب للمكتبة العربية

الشارقة 24 - محمود سليم:





أكد محمد القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة في الشارقة، أمين عام جائزة الشارقة للإبداع العربي، أن الجائزة تأتي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وشارك في الدورة الـ 22 منها 350 مشاركاً، فيما قدمت أكثر من 8 آلاف مشارك خلال دوراتها السابقة، وأكثر من 400 كتاب للمكتبة العربية.

وأوضح القصير، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن المشاركات كانت في 6 حقول، وهي: الرواية، والقصة، والمسرح، وأدب الطفل، والشعر، والنقد، وهذه الجائزة قُدمت للشاب المبدع في طباعة الإصدار الأول، تحفيزاً له على الاستمرار في مسيرته الإبداعية، وكذلك قدمت له الحافز المادي والمعنوي.

وأشار إلى أنه سيتم الاحتفاء بالفائزين، في حفل تستضيفه دار الأوبرا المصرية في القاهرة، خلال أبريل المقبل لتكريم 19 فائزاً.