الأسطورة "نصير شمة" يشدو بأوتار عوده في أولى حفلاته بالسعودية

الشارقة 24 – رويترز:

أحيا الملحن وعازف العود العراقي الأسطوري "نصير شمة" مؤخراً ولأول مرة ثلاث حفلات بالسعودية، مع أوركسترا العود المكون من 35 عازفاً، وذلك بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، في مدينة الظهران، شرق المملكة.

وعزف "شمة" أغنيات لمطربين كبار، بعضها لفيروز وبعضها من التراث العراقي، كما شدا بأوتار عوده، مقطوعاته الشهيرة "إشراق" و "رقصة الفرس" و "غداً أجمل"، بمشاركة عازفين مهرة من دول عربية متعددة.

واكتمل المسرح بعدد مقاعده الـ 900، إذ لم يتوقف الجمهور عن التصفيق والتفاعل معه، منذ دخوله ساحة العرض.

وسعى "نصير شمة"، الذي أسس بيت العود العربي في القاهرة، عام 1999، إلى تطوير آلة العود، حيث أقر العالم عمله الرائد، في التعاون بين الثقافات، وجهوده الدؤوبة في دراسة العود وتطويره وصناعته لعود بثمانية أوتار.

وبالإضافة لكونه سفيراً للسلام بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، نال "شمة" لقب سفير الشرق إلى الغرب، من وزارة الثقافة الألمانية، وقامت مؤسسة الفكر العربي بتكريمه ومنحه "جائزة الإبداع الفني".

وحضر الحفل العازف الإسباني العالمي كارلوس بينانا، وهو أحد أهم عازفي الجيتار في العالم، وابن عازف الجيتار المعروف أنطونيو بينانا، الذي قدمه "شمة" للجمهور، حيث اُستقبلا بشكل رائع، وكانت سوسن القضيب من بين الحاضرين، إذ لم يكن الحاضرون من العرب فقط وإنما من دول أجنبية مختلفة أيضاً.

فقد كان سانتياجو جانيس أرجنتيني من بين الحضور ومشيراً إلى أنه يحضر حفلات موسيقية عديدة، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها حفلاً للموسيقى العربية، مضيفاً أن الحفل مذهل، وأن أوركسترا العود كانت رائعة.