مهرجان شيص الترفيهي يختتم فعاليات نسخته الثالثة

الشارقة 24:





اختتم مساء السبت الماضي، فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان شيص الترفيهي، الذي نظمه مجلس الشارقة الرياضي، على مدار أسبوع كامل، للعائلات والأطفال، بمنطقة شيص الجبلية التابعة لمدينة خورفكان والمناطق المجاورة لها، بشكل ناجح ومميز.

وأشاد محمد خميس النقبي نائب والي منطقة شيص، بدعم حكومة الشارقة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومجلس الشارقة الرياضي، وفريق العمل على التنظيم المميز للنسخة الثالثة.

كما أثنى على حرص وجهود الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومتابعته المستمرة للاستفادة من الإجازة في تنظيم مثل هذا الحدث، لتمثل فرصة مثالية للأسرة والطفل بالمنطقة للاستمتاع بسلسلة من الأنشطة والفعاليات اليومية والترفيهية والتراثية والفنية والرياضية.

وأضاف محمد خميس النقبي، أن المشاركة الإيجابية للأندية والدوائر الحكومية شكلت إضافة لفعاليات المهرجان، بجانب الزيارات التي استقبلتها المنطقة من المسؤولين والأهالي من المناطق المجاورة، والتي أسهمت في تعزيز أواصر التواصل بين الجميع.

بدوره، أثنى سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، على نجاح النسخة الثالثة للمهرجان، الذي شهد إقبالاً منقطع النظير من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة لها، وسط إشادة الأهالي بالتنظيم والفعاليات.

وأضاف الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، أن فعاليات مهرجان شيص تُمثل إحدى الفعاليات المجتمعية التي يحرص المجلس على إقامته سنوياً، حيث مثّل فرصة للاستمتاع بالأنشطة اليومية والفعاليات الترفيهية، مما ترك بصمة مميزة في نسخة هذا العام، ونال استحسان المشاركين، وعزز الهوية الوطنية.

وفي الختام، كرم نائب والي منطقة شيص أعضاء فريق العمل في مقر المجلس.