وحوش "بريختن" الألمانية تستدعي الطبيعة لإبعاد الظلام والبرد

الشارقة 24 – رويترز:

تجري المدينة البافارية "كيرشسيون" طقوساً خاصة كل عام، حيث يتنكر فيها أشخاص على هيئة وحوش لإبعاد الظلام والبرد، ويقام ذلك التقليد عادة بين 21 ديسمبر و6 يناير.

ويقوم الوحوش بالسير والغناء والرقص، في الأيام الأقصر والأكثر ظلمة خلال العام، في محاولة منهم لاستدعاء الطبيعة مرة أخرى إلى الحياة.

وأوضح وولفجانج يوبلاكه، زعيم مراسم "كيرشسيون"، أن تلك الطقوس مرتبطة باعتقاد قديم، ففي الماضي، كان يعتقد بأن القمح سينمو في العام المقبل بطول قفزات وحوش "بريختن"، فالطبول والضجيج والرقص محاولات لإيقاظ الطبيعة، وعودة الشمس.

وأفادت أندريا، إحدى سكان البلدة الواقعة على الأطراف الشرقية للعاصمة البافارية، ميونيخ، أن من المهم الحفاظ على تقاليد وثقافات البلد، وتذكرت ضاحكة، كيف أن طفلتها كانت تخاف من تلك الوحوش في العام الماضي، لكنها تشارك فيه هذا العام.

ويعتقد أن هذا التقليد يعود لعصر ما قبل المسيحية، رغم أن الخبراء يختلفون حول أين ومتى بدأت تلك الطقوس.