"أكوا مان" يتصدر إيرادات السينما الأميركية

الشارقة 24 – رويترز:

تصدر فيلم الحركة والمغامرة الجديد "أكوا مان"، إيرادات السينما الأميركية في مطلع الأسبوع محققاً 67 مليون دولار، وهو من بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ووليام دافو، ونيكول كيدمان، ومن إخراج جيمس وان.

وجاء الفيلم الموسيقي الجديد "ماري بوبينز ريتيرنز"، في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 22.2 مليون دولار، وأخذ دور البطولة الفنانة إيميلي بلنت، ولين مانويل ميراندا، وميريل ستريب، وإيميلي مورتيمير، وهو من إخراج روب مارشال.

واحتل فيلم الخيال العلمي الجديد، النحلة الطنانة، "بامبلبي"، المركز الثالث، من إخراج ترافيس نايت، بإيرادات بلغت 21 مليون دولار.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس"، من المركز الأول إلى المركز الرابع هذا الأسبوع، بحصيلة تقدر بـ 17 مليون دولار، وأخرج الفيلم بوب بيرسكيتي، وبيتر رامسي، وقام بالأداء الصوتي شاميك مور، وجيك جونسون، وهيلي شتيفيلد.

وأما فيلم الحركة "ذا ميول"، فقد تراجع من المركز الثاني إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 10 مليون دولار، والفيلم من إخراج وبطولة كلينت إيستوود، وشارك في بطولته برادلي كوبر، وتايسا فارميجا.