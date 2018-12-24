الخوار: "محبتنا 100 %" هدية الإمارات إلى شعب مملكة البحرين

الشارقة 24:

صاغ شاعر الوطن الإماراتي علي الخوار قصيدة غنائية بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين، أبرز خلالها عمق العلاقة التي تربط الشعبين الشقيقين الإماراتي والبحريني، والروابط المشتركة بين الشعبين التي أرسى قواعدها الوالد المؤسس وحكيم العرب المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وواصلت مسيرتها القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

شارك في هذا العمل الغنائي الذي حمل عنوان "محبتنا 100%"، سفير الألحان فايز السعيد في الغناء والألحان، والفنان البحريني عادل محمود، وهو من إنتاج وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما شارك في هذا العمل الموزع الموسيقي البحريني أحمد أسدي، وإيقاعات سمير القطان، ووتريات أحمد فرحات، وكورال الإمارات، أما هندسة الصوت فسارك بها المهندس ماجد صالح، وتم التسجيل في استوديوهات فايز السعيد ساوند، ومكس وماستر المهندس جاسم محمد، فيما قام بإخراج العمل الوطني "محبتنا 100%" المخرج بسام الترك.