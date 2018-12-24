رسم لـ "بانكسي" يثير الاضطراب بين سكان مدينة بريطانية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أثار ظهور لوحة لفنان الشارع الغامض بانكسي على جدار أحد أحياء مدينة بورت تالبوت في ويلز اضطراباً بين سكانه وفضولاً ودفع لاتخاذ إجراءات أمنية لحمايتها وتنظيم الحركة حولها.

وهذا الرسم موجود أيضاً على حساب الفنان المثير للجدل على موقع "إنستغرام" وهو مرفق بعبارة "أفضل التمنيات"، وقد ظهر مرسوماً على جدار في حيّ سكني في المدينة الصناعية الصغيرة.

ويُظهر الرسم طفلاً فاتحاً يديه ويحاول التقاط كرات الثلج، لكن هذه الكرات مصنوعة من رماد ينفثه مكبّ للنفايات تشتعل فيها النيران.

ورأى كثيرون في هذا الرسم احتجاجاً على تلوّث الهواء.

وجذب الرسم عدداً كبيراً من هواة أعمال بانكسي، وأيضاً من الأشخاص الذين أثار العمل فضولهم، ومنهم من التقط صوراً إلى جانب الرسم.

ودفع الإقبال على مشاهدة اللوحة السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات لحمايتها، ووضع حواجز من أجل ذلك، وإفراد عناصر من شرطة المرور لتنظيم الحركة حولها.