فتح باب المشاركة بجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية

الشارقة 24 – وام:

أعلن المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عن فتح باب المشاركة في جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية، في دورتها الثانية 2018 – 2019م.

تأتي الجائزة دعماً لإبداعات المرأة في الخليج العربي ورؤاها الفكرية في الموضوعات الثقافية والأدبية، وتعزيزاً لدور الأدب الروائي والشعري للمرأة في دول مجلس التعاون، وإثراء الأدب الخليجي الحديث.

وتنطلق هذه الجائزة من توجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وتهدف إلى إثراء الحياة الثقافية في المنطقة بالبحوث والدراسات الأدبية بين ذوي الخبرات والتجارب الأدبية الإبداعية، لتحقيق التميز والتفرد، وكذلك العناية بأدب الطفل لأهميته في تنمية الشخصية المستقبلية للمجتمع.

وأكدت صالحة غابش رئيس المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أهمية الجائزة وغيرها من الجوائز المماثلة في بناء الكيان الثقافي في المجتمع الخليجي، مشيرة إلى أن للجوائز الأدبية نكهتها وتحدياتها أيضاً، لأنها تعمل على اكتشاف النص الأدبي والبحث فيه عن ثقافة كاتبه.