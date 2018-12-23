"مدينة الألوان" ضمن ثالث ليالي مهرجان الإمارات لمسرح الطفل

الشارقة 24:

شهدت الليلة الثالثة من ليالي مهرجان الإمارات لمسرح الطفل عرض مسرحية "مدينة الألوان"، من تأليف وإخراج الفنان عبد الله صالح، لمسرح دبي الشعبي.

وشارك في التمثيل كل من رنيم محمد، ونور الصباح، وعبد الله المهيري، وعبد أنور، وفؤاد القحطاني، وعبيد الكعبي، وحميد البلوشي، وأحمد المحمدي، وعبد الله حميد.

وكان الجمهور على موعد مع الحيوية والنشاط الدائب خلال ساعة من الفرجة، وكانت السينوغرافيا اللاعب الرئيسي في العمل، حيث سهلت الانتقال بين أجواء الحقيقة وأجواء الحلم، لتقيم علاقة منطقية بينهما، تجعل المشاهد يعبر بسهولة إلى عوالم المخرج وما يريد أن يقوله، وما يريد أن يقوله سهل وإنساني جميل.

وتقيم مسرحية "مدينة الألوان" مواجهة بين الخير والشر، والصحيح والخطأ، وتؤكد على المثابرة والاجتهاد والقيم.