"لغتي" تجذب الأطفال لتعلم اللغة العربية بوسائل ذكية في "ضواحي7"

الشارقة 24:

تشارك "لغتي"، المبادرة التعليمية الهادفة إلى دعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية لأطفال وطلاب الشارقة، في الدورة السابعة من "مهرجان ضواحي"، الذي تنظمه دائرة شؤون الضواحي والقرى في حكومة الشارقة، بمشاركة 28 جهة، بحديقة الرمثاء، خلال الفترة بين 13 و29 ديسمبر الجاري.

وتتضمن فعاليات المهرجان، الذي يستهدف الأطفال والناشئة والعائلات، مسابقات وفقرات ترفيهية ومجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية والتراثية، إضافةً إلى ركن مخصص لألعاب الأطفال وممشى للرسم.

وتنظم مبادرة "لغتي"، في الركن المخصص لها ضمن المهرجان، مسابقات تختص باللغة العربية، تُتيح عبرها جوائز للفائزين، إضافةً إلى توفير مجموعة من الأنشطة الخاصة بالأطفال والألعاب الذكية باستخدام "الجهاز اللوحي"، بمشاركة الإعلامي علي بن كمال.

وأكدت بدرية آل علي مديرة مبادرة "لغتي"، أن مشاركة المبادرة في المهرجان تأتي انسجاماً مع الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها منظمو المهرجان في تعزيز الروابط الأسرية والتواصل المجتمعي، خصوصاً أن المهرجان ينظم في إجازة الفصل الدراسي الأول، مشيرةً إلى أن فعاليات المهرجان تحقق المتعة والفائدة للأطفال المشاركين عبر الأنشطة الترفيهية والثقافية.

وأضافت آل علي، أن المبادرة تنتهز فرصة الأجواء العائلية التي يوفرها المهرجان لتوسيع نطاق التعريف بالمبادرة وأهدافها في غرس حب تعلم اللغة العربية في نفوس الأطفال وجذبهم باستخدام أجهزة ذكية وأساليب حديثة تدفعهم للتعلق بلغتهم الأم والرغبة في تعلمها.