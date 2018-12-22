"الجميلة النائمة" تهدي أطفال القصباء رسائل إنسانية

الشارقة 24:





حظيت مسرحية "الجميلة النائمة"، ثاني العروض المسرحية، ضمن سلسلة مسرحيات "عالم القصص"، التي يقدمها مسرح القصباء، بإقبال جماهيري مميز من مختلف الفئات العمرية.

وتفاعل الجمهور مع أحداث المسرحية، وتعالت صفقاتهم وتشجيعهم للممثلين الذين قدموا المسرحية بأسلوب استعراضي شيق، جمع بين الرقص والموسيقى والمؤثرات المرئية الخاصة، وقدمت مجموعة من الرسائل الهادفة بطريقة تفاعلية، جذبت الأطفال والعائلات، وسارع الحضور لالتقاط الصور وتسجيل الفيديوهات لأحداث المسرحية.

وتروي المسرحية، قصة الجميلة النائمة، للكاتب شارل بيرو، التي وقعت عليها لعنة شريرة بمغزلٍ مسموم، ولكن بمساعدة الجنيات يتم تحويل اللعنة وينقذها الأمير، وتطرح المسرحية مجموعة من الدروس والقيم الإنسانية عن الخير والمحبة والتضحية.

وتجمع مسرحيات "عالم القصص"، 13 مسرحية استعراضية تهدف إلى تعليم الأطفال وتثقيفهم، بتاريخ الحكايات القديمة والموسيقى، إذ تحمل العروض في طياتها مجموعة من الرسائل التحفيزية الهادفة، لتعزيز ثقتهم بأنفسهم ونشر معاني الحب والسلام.

وتتوافر التذاكر للراغبين بمشاهدة العروض المسرحية العالمية، لدى مكاتب المعلومات في القصباء والمجاز، أو عبر الموقع الإلكتروني: platinumlist.net