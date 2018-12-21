اختتام الجولة التعريفية احتفاءً بتراث قصر المويجعي

الشارقة 24 – وام:





اختتمت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، فعاليات الجولة التعريفية، التي أطلقتها في شهر أكتوبر الماضي، في قصر المويجعي بمنطقة العين، وتخللتها محطات عدة في جامعات ومدارس ومؤسسات وهيئات حكومية وخاصة في أبوظبي.

وسلطت الجولة التعريفية، الضوء على هذا المعلم التاريخي البارز، الذي يحتوي على معرض للصور الفوتوغرافية التاريخية، وشاشات رقمية تفاعلية تسرد تاريخ المبنى وقاطنيه والتاريخ الأثري لمنطقة العين.

كما شهدت الجولة، تحضيرات مكثفة وجهود دؤوبة، بذلها فريق كبير ضم نخبة من الخبراء من بينهم علماء آثار وخبراء صيانة الآثار والترميم ومؤرخين وقيّمي معارض، الذين عملوا على تسليط الضوء على عروض متحف قصر المويجعي الفريدة، وتعريف أفراد المجتمع بالإرث الثقافي والتاريخ النابض للإمارة عن كثب.

وشكّل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، المحطة الأولى التي قدّم فيها فريق العمل معلوماتٍ عن كنوز المتحف، وتم عرض مجموعةٍ من الأفلام القصيرة التي تكشف عن تاريخ قصر المويجعي في دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي والمجلس الوطني للإعلام وحديقة العين للحيوانات ومستشفى الواحة ونادي ضباط شرطة أبوظبي، حيث تعرّف الحاضرون على المكان الذي شهد ولادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، فضلاً عن أهمية المتحف العريقة بالنسبة للتراث الثقافي الإماراتي والمجتمع المعاصر.

ويعتبر قصر المويجعي من أهم معالم منطقة العين، ويوضح أيضاً أهمية المياه في العين وواحاتها، بما فيها واحة المويجعي التي تم إدراجها على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

وأطلع البرنامج جميع المشاركين على اختلاف أعمارهم، على تفاصيل الحرف الإماراتية والتقاليد العريقة من خلال إشراكهم، بشكل مباشر في ورش عمل أتاحت لهم فرصة استكشاف التراث والثقافة التي تحتضنها المنطقة.