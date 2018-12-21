انطلاق مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في الشارقة

الشارقة 24:

انطلقت مساء الخميس، فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، الذي تنظمه جمعية المسرحيين في الإمارات، ويحتضنه قصر الثقافة في الشارقة، ويستمر حتى 27 من الشهر الجاري، بحضور سعادة إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس المهرجان، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالشارقة، وأحمد الجسمي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وجمع كبير من الفنانين الإماراتيين والعرب، واستهلت الفعاليات بتقديم فيلم توثيقي، عن تاريخ المهرجان، وأهم محطاته وإنجازاته.

وكرّم سعادة إسماعيل عبد الله، بصحبة بورحيمة والجسمي، شخصية المهرجان لهذه الدورة الفنان القدير حميد سمبيج صاحب التاريخ المسرحي الطويل، الذي كلل بآثار فنية بارزة في تاريخ المسرح الإماراتي.

وقرن سمبيج، نشاطه المسرحي، بتجارب ميدانية، وبدراسة أكاديمية، حيث حصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح في مصر، وله تجربة مميزة في الإشراف على أنشطة المسرح المدرسي، وله بصمة في معظم المهرجانات المسرحية المحلية، ومارس أنشطة فنية متعددة، في التمثيل الدرامي أو الإخراج في المسرح الجامعي، وتلقى تكريمات عدة في مهرجانات وطنية كبيرة، ومن أشهر الأعمال التي شارك فيها: "الله يكون في العون، والشيخ والطريق، ومأساة بائع الدبس الفقير، ورأس المملوك جابر، وجميلة، وقبر الولي غاب القط، وكلهم أبنائي، وغشمرة، وما كان لأحمد بنت سليمان، وأنت لست كارا، ولا تقصص رؤياك، وغصة عبور، والمجنون.

كما شارك في تمثيل مسرحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والكثير من مسرحيات الأطفال، وهو عضو دائم في مجلس إدارة مسرح الشارقة الوطني.

وفي حفل الافتتاح، أعلن عن فوز فرقة مسرح رأس الخيمة بجائزة الفرقة المسرحية المتميزة في هذا العام، وهي الجائزة التي تقدمها الجمعية لأحسن فرقة أداءً وحضوراً ومساهمة، في الأنشطة المحلية والخارجية، كما أعلن عن أسماء لجنة التحكيم، وهم: د. حبيب غلوم، ومحمد سعيد السلطي، وسمير خوالدة، ومحمد الغص، وعدنان سلوم، وكذلك أعلن عن لجنة تحكيم من الأطفال التي تكونت من: الريم عبد الله سيف الشامسي، وسارة طاهر محمد عبد الله، وشهد محمد حسن آل علي.

وسوف تعاين لجنة التحكيم، سبعة عروض، تتنافس على جوائز هذه الدورة، وهي: مسرحية "مملكة الفئران" لمسرح الفجيرة، ومسرحية "مدينة الألوان" لمسرح دبي الشعبي، ومسرحية "أكوانيا" للمسرح الحديث بالشارقة، ومسرحية "المهرجان" لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، ومسرحية "آرتف" لجمعية دبا الفجيرة للثقافة والفنون، ومسرحية "اللعبة" لمسرح بني ياس، ومسرحية "مصنع البطاطا" لمسرح دبي الأهلي.

وافتتحت فعاليات المهرجان، بمسرحية "اللعبة" من إنتاج مسرح بني ياس، وتأليف وإخراج الفنان مرعي الحليان، وتمثيل نخبة من نجوم المسرح الإماراتي.

وقدم الحليان في العرض، أسلوباً غير تقليدي في المزج بين مسرح العرائس والمسرح الكلاسيكي، ونجح في إيصال أفكار التعاون والمحبة والعطف وغيرها من المعاني الإنسانية النبيلة إلى الجمهور، وخاصة الأطفال، عن طريق عرض متميز في كل جوانبه، حيث كان مزجه بين فن العرائس وبين التمثيل المسرحي باهراً، وكان استخدامه للإضاءة موفقاً وموجهاً، أما الممثلين فقد كانوا هم أبطال العرض، وهم مكمن قوته، بأدائهم المحكم للشخصيات، وحفاظهم على الدور مدة طويلة، وبلغتهم الفصحى التي وفقوا أغلب الأحيان في تأديتها بشكل صحيح.