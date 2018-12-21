بدء الاختبارات في جائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة

الشارقة 24:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت مساء الأربعاء، التصفيات الأولية لجائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، في دورتها الـ 22، التي تنظمها مؤسسة القرآن الكريم والسنة بحكومة الشارقة، بمشاركة 1305 متسابقين من الذكور والإناث.

وتشهد الجائزة هذا العام إقبالاً كبيراً ولافتاً في المشاركة بجميع فئات الجائزة في ظل ارتفاع أعداد المسجلين والمقيدين في الاختبارات الأولى التي بدأت المؤسسة في إجرائها بمقرها في منطقة اللية بمدينة الشارقة والتي تتواصل على مدى شهر.

وبلغ عدد المسجلين من الذكور والإناث في جائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية 1305 متسابقين من مختلف أنحاء الدولة من المواطنين والمقيمين للتنافس في فروع الجائزة، وهي 10 فروع في حفظ القرآن الكريم، وخمسة فروع في حفظ الحديث وأربعة فروع للاحتياجات الخاصة.

وأكد سعادة عمر الشامسي مدير مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة أن التصفيات الأولية بدأت في مقر المؤسسة وتتواصل حتى شهر يناير المقبل، وتشهد إقبالاً كبيراً للمشاركة في جميع فئاتها والبالغة 19 فئة.

وأضاف أن مجموع الجوائز تصل إلى قرابة مليون درهم برعاية من جمعية الشارقة التعاونية.

وأشار الشامسي إلى أن المؤسسة تواصل حالياً تطبيق النظام الإلكتروني في الدخول على لجان التحكيم، بحيث يتيح هذا النظام وهو معمول به في الدوائر الحكومية الخدمية لتنظيم المتعاملين إلى تسهيل دخول المتسابقين ومنح الأولوية للواصلين إلى مقر المؤسسة.

وأوضح مدير مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة، أن لجان التحكيم التي تم تشكيلها من القراء والمشايخ باشرت أعمالها على امتداد الفترتين الصباحية والمسائية سواء في القرآن الكريم أو السنة لاختبار كافة المتقدمين للجائزة في مرحلتها الأولى.