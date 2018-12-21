"ضواحي 7" يستقطب الأسر من خلال الفعاليات المتنوعة

الشارقة 24:

يشهد مهرجان "ضواحي 7"، الذي تنظمه دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، في حديقة الرمثاء بمدينة الشارقة وحديقة البطائح بمنطقة البطائح، إقبالاً كبيراً من الزوار من مختلف الفئات.

وشهدت حديقتا الرمثاء والبطائح تقديم العشرات من الفعاليات التي تراوحت أهدافها ما بين تعليمية وأخرى تثقيفية، ومنها ما ركز على غرس القيم وإتاحة تعلم المشاركين واستفادتهم، بجانب تمضية أوقات مفيدة من التدريب والتلوين وممارسة الهويات واللعب للأطفال.

وأكد سعادة خميس بن سالم السويدي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى أهمية البرامج والفعاليات التي يقدمها المهرجان لهذا العام، والتي تمثل مبادرة مجتمعية تأتي انطلاقاً وترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة تعزيز التماسك الأسري والترابط للنسيج الاجتماعي ولتقوية الروابط العائلية أفراد الأسر.

واعتبر السويدي أن النجاح اللافت من حضور الأهالي يعد الركيزة واللبنة الأولى للوصول إلى الرقي والتطور وبناء المجتمع على أسس من المتانة والعلاقات الطيبة فيما بين العائلات.

ودعا السويدي أفراد المجتمع إلى حضور الفعاليات المقامة في حديقتي الرمثاء والبطائح طوال الأيام المقبلة وتحقيق أكبر استفادة لأبنائهم من تلك البرامج والأنشطة المتنوعة.