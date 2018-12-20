"الإمارات للدراسات "يكشف عن كتابه الجديد "زايد المؤسس"

الشارقة 24 – وام:

أعلن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، عن إصدار كتابه الجديد "زايد المؤسس"، الذي أعده في إطار احتفالاته بـ "عام زايد" التي تأتي إحياء لمئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه ".

وخلال مؤتمر صحافي، عقده اليوم الخميس، بحضور عدد من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمفكرين، عبر سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي مدير عام المركز عن سروره البالغ بإصدار الكتاب الذي يأتي تقديراً وعرفاناً للدور العظيم الذي قام به المغفور له الشيخ زايد، ولسيرته العطرة والحافلة بالإنجازات الإنسانية والإنجازات العمرانية.

وأوضح أن الكتاب يقدم رؤية جامعة شاملة لجوانب عديدة من حياة الشيخ زايد ولفكره وفلسفته بشكل واضح وبسيط، معرباً عن أمله في أن يصل الكتاب إلى أكبر عدد ممكن من القراء في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية.

ورغم أن هناك الكثير من الكتب التي استعرضت مسيرة الشيخ زايد "طيب الله ثراه" وتناولتها من جوانب عديدة، إلا أن كتاب "زايد المؤسس" يمثل إضافة جديدة ونوعية، خاصة أنه يتميز بعدة أمور، أولها: أنه يجمع بين المنهج العلمي القائم على التوثيق الدقيق للمعلومات وأسلوب العرض البسيط البعيد عن التعقيد؛ ما يجعله موجهاً إلى القراء من كل الأعمار والمستويات العلمية.

كما أنه كتاب شامل يقدم صورة متكاملة بأسلوب مبسط ومختصر، ومن ثم فإن قراءته توفر معلومات غزيرة حول الشيخ زايد، إضافة إلى أن الكتاب يعطي أهمية كبرى للجانب المعلوماتي القائم على التوثيق الدقيق من دون الاستغراق كثيراً في الجوانب التحليلية، وهو ما يتسق مع الهدف منه، وهو تقديم معلومات شاملة ومبسطة حول الراحل الكبير.