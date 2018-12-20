افتتاح معرض الخطّ العربي ضمن مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة

الشارقة 24:

ضمن فعاليات الدورة الحادية والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية "أفق"، افتتح محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية، مدير المهرجان، معرض الخطّ العربي في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وسالم الجنيبي رئيس الجمعية، بحضور عبد الله المناعي مدير إدارة الشؤون الإدارية، وعدد من الفنانين والخطاطين المشاركين في الحدث الفني، إضافة إلى إعلاميين ممثلين لمؤسسات محلية وعربية وأجنبية.

تجول القصير في المعرض، واستمع إلى شروحات الخطاطين، حول 39 عملاً تتألق على جدران المعرض، بتنوع بصري لافت في خطوط الثلث الجلي، والديواني الجلي، والديواني، والكوفي، والكوفي المربع، والإيجازة، إضافة إلى حروفيات، وحروفيات من الثلث، قدّمها 12 خطاطاً وخطاطة من دول عربية مختلفة، وهم: تاج السر من السودان، ورضاوي البدوي من السودان، وحاكم غنام من العراق، وفاطمة الظنحاني من الإمارات، وحسام عبد الوهاب من مصر، وأحمد رأفت من مصر، وعبد الرزاق المحمود من سوريا، وندى المازمي من الإمارات، وماجدة سليم من الإمارات، وخليفة الشيمي من مصر، وفاطمة عبد الرحيم من الإمارات، وخالد حنيش من سوريا.