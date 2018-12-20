"إبريز بازارالشاطئ" يمدد فعالياته حتى 22 ديسمبر بالشارقة

الشارقة 24:

نظراً للإقبال الكبير الذي يشهده "إبريز بازار الشاطئ"، قررت إدارة نادي سيدات الشارقة، تمديد فعاليات الدورة الخامسة خلال يومي الجمعة والسبت 21- 22 ديسمبر الجاري، وذلك لمنح الزائرات فرصة إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع لاقتناء القطع الفنية التي صاغتها إبداعات مصممات في مجالات الأزياء والمجوهرات، والاستمتاع بما يقدمه من خيارات فنية وترفيهية للمرأة والطفل.

وعلى هامش البازار تقام سلسلة من الفعاليات المتميزة تشمل خيارات واسعة تلبي أذواق الزوار، ومنها أنشطة مخصصة للأطفال وسينما في الهواء الطلق والقلاع الهوائية وغيرها من المنتجات الخاصة للطفل.