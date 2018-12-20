افتتاح معرض "كل في فلك يسبحون" بمهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة

الشارقة 24:

افتتح محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة، ومدير مهرجان الفنون الإسلامية، بدورته الـ 21، تحت شعار " أفق"، ومروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، معرض "كل في فلك يسبحون"، للفنانة دانة عورتاني، المملكة العربية السعودية – فلسطين، في مركز مرايا للفنون في القصباء بالشارقة صباح الخميس.

حضر الافتتاح مدراء ورؤساء أقسام دائرة الثقافة، والموظفون، والفنانون المشاركون، وضيوف المهرجان من الإعلاميين والنقاد، وجمهور عام من محبي الفنون الإسلامية.

وأكد القصير أن هذا المعرض يعتبر من المعارض الموازية لمهرجان الفنون الإسلامية، ويبرز من خلاله تجربة فنية ثرية ومتميزة للفنانة دانة عورتاني، وأعمالها الفنية فريدة من نوعها من ناحية الدقة والجمال والتعبير عن الفنون الإسلامية الرائعة، وفيها جانب من الخصوصية العربية، كما يأتي هذا المعرض بالتعاون مع مركز مرايا للفنون، وهناك عدة معارض أخرى في المهرجان جاءت بالتعاون مع مؤسسات حكومية، وذلك يجعل المهرجان متنوعاً ومتاحاً لأكثر عدد ممكن من الجمهور في كل أنحاء الشارقة.