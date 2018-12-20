دانة عورتاني: مشاركتي بمهرجان "الشارقة الإسلامي" تتحدث عن الشعر

الشارقة 24:

على هامش الدورة الـ 21 لمهرجان الشارقة الإسلامي للفنون "SIAF"، أعربت الفنانة دانة عورتاني، عن سعادتها لكونها جزءاً من المهرجان، الذي يعتبر الأول لها في الإمارات العربية المتحدة.

وألقت دانا عورتاني الضوء على عملها الذي يعكس الفن الإسلامي التقليدي، حيث أمضت 4 أشهر في الهند لإنتاجه.

وأكدت في تصريح حصري لـ "الشارقة 24" ، أنه تم إنتاج جميع الأعمال بالتعاون مع الحرفيين في جميع أنحاء العالم.

وأضافت، أن جزءاً كبيراً من المعرض يتحدث عن الشعر، حيث يمكنك أن ينظر الزائر إلى أشكال مختلفة من الشعر عبر تاريخ العالم العربي.