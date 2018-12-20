"جزيرة النور" تنظم ورشة حول "العناية بالنباتات المنزلية"

الشارقة 24:

تُنظم "جزيرة النور"، إحدى الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة، السبت، ورشة عمل خاصة يتعلم فيها المشاركون فنون تحويل بقايا الأطعمة في المطبخ إلى سماد عضوي صديق للبيئة، يمكن استخدامه لتغذية نباتات الحدائق المنزلية، وشجيراتها.

وتستقبل الورشة التي تأتي ضمن سلسلة فعاليات تعليمية حول "العناية بالنباتات"، الراغبين بالمشاركة كافة من الساعة 04:00 حتى الـ 06:00 مساءً، حيث تقدم معلومات وافية حول أساسيات صناعة الأسمدة العضوية، وطرق تحويل قشور الخضار والفاكهة، والبيض، والمكسرات المختلفة كالجوز واللوز والفستق، إلى منتجات عضوية غنية بالعناصر الغذائية الطبيعية، واستخدامها في العناية بتربة الحدائق المنزلية، وتغذية المزروعات المختلفة، كالخضار والفاكهة، والورود والأزهار، ونباتات الزينة، وغيرها.

وتقوم الوجهة على مدار العام بتنظيم واحتضان مجموعة من المبادرات والأنشطة والبرامج التعليمية، حرصاً على تقديم تجربة مختلفة لزوارها إلى جانب تعزيز دورها المجتمعي في نشر الوعي حول أهمية حماية البيئة، وتبني الممارسات والموارد بطرق مبتكرة صديقة للبيئة.

وتستقبل إدارة "جزيرة النور" طلبات التسجيل في هذه الورشة، والاستفسارات المتعلقة بها، عبر البريد الإلكتروني: [email protected] ، أو الهاتف: 065067000، وحسابات التواصل الاجتماعي، @alnoorisland، مع العلم أن رسوم الاشتراك تبلغ 100 درهم إماراتي.

يُذكر أن "جزيرة النور" تفتح أبوابها للزوار من الساعة 09:00 صباحاً حتى الـ 11:00 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 09:00 صباحاً حتى منتصف الليل في عطلة نهاية الأسبوع، كما يفتح "بيت الفراشات" أبوابه للزوار من الساعة 09:00 صباحاً حتى الـ 06:00 مساءً يومياً.