الدورة الـ 21 من مهرجان الفنون الإسلامية تنطلق في الشارقة

الشارقة 24 – محمود سليم:

افتتح الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي بالشارقة، رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة، ومدير مهرجان الفنون الإسلامية، الدورة الـ 21 من المهرجان، الأربعاء، في متحف الشارقة للفنون بقلب الشارقة.

وحضر الافتتاح سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، وسعادة منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، وعدد من موظفي دائرة الثقافة، والفنانين المشاركين، وجمهور من محبي الفنون الإسلامية والخط العربي، والإعلاميون.

ويضم المهرجان نحو 600 نشاط، تتوزع بين 238 فعالية، تتنوع بين معارض، وورش فنية، ومحاضرات، تستضيفها دائرة الثقافة بالتعاون مع 25 جهة رسمية في الشارقة، ومنها: كلية الفنون في جامعة الشارقة، واتحاد المصورين العرب، ونادي سيدات الشارقة، ومتحف الشارقة للخط، وبيوت الخطاطين، وسجايا فتيات الشارقة، بالإضافة إلى 377 عملاً فنياً.

وتشمل الفعاليات 55 معرضاً يحتضنها متحف الشارقة للفنون، وواجهة المجاز المائيّة، ومركز مرايا للفنون، وجهات أخرى في الإمارة، في حين يشارك في مهرجان هذا العام 63 فناناً من 20 دولة عربية وأجنبية، ومن المنتظر أن يقدموا أعمالاً فنية من تجهيزات، وحروفيات، وجداريات، ولوحات في الخط الأصيل والزخرفة، مع تنظيم 144 ورشة فنية، مع عرض 11 فيديو لتجارب فنية متنوعة، بالإضافة إلى تنظيم دورة تدريبية في الخط العربي.