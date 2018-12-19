"انعكاس" ينطلق الخميس بمشاركة 18 مؤسسة فنية وثقافية

الشارقة 24:

ينطلق يوم الخميس، مهرجان "انعكاس" الفني الأول من نوعه على مستوى إمارة الشارقة، في القصباء الوجهة السياحية والثقافية والعائلية الترفيهية الأبرز في الإمارة، بمشاركة 18 مؤسسة فنية وثقافية، ستعرض أعمالها الفنية الإبداعية حتى 31 ديسمبر.

ويحظى زوار المهرجان بفرصة المشاركة في مجموعة متميزة من ورش العمل، وحلقات النقاش التي تتناول مختلف مجالات الفن والثقافة والموسيقى المعاصرة، التي يقدمها المهرجان طيلة 12 يوماً، كما يتضمن البرنامج دورات تدريبية مصممة خصيصاً لتنمية المهارات الاحترافية بدءاً بفنون الرسم والنحت الاحترافي، وصولاً إلى تقنيات الموسيقى الحديثة، إضافة إلى تنظيم جلسات مع رواد الموسيقى والفن ومع ممثلين من مؤسسات ثقافية، بما يسهم في إكساب الحضور المزيد من الخبرات والمعلومات حول مختلف أنواع الفنون.

وأكدت خلود سالم الجنيبي مدير عام القصباء، أن المهرجان يحتضن مشاركات رائدة ومتنوعة، حرصاَ منه على تعزيز المشهد الثقافي والحضاري الذي تعيشه دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم فنون وثقافات متنوعة قادرة على مخاطبة الشعوب بمختلف لغاتها، لتعزز القصباء بذلك مكانتها على خارطة السياحة العالمية كمنصة ثقافية وفنية ووجهةٍ ترفيهية مميزة لدى روّاد المهرجان والمشاركين فيه.

ورش أدبية





وتتضمن لائحة المؤسسات المشاركة في المهرجان "Dubai Poetics"، التي تقدم ورشة أدبية على مدار يومين متتاليين في 21 ديسمبر للمتحدثين بالعربية و22 ديسمبر للمتحدثين بالإنجليزية، وتقدم الورشة ملداً صمادي، ويمكن للمشاركين في الجلسة إحضار نصوصهم الشعرية الخاصة بهم أو مقتطفات من رواية أو خواطر ومناقشتها بشكل جماعي مع الحضور.

معارض فنية

تتزامن فعاليات "انعكاس" مع افتتاح "مركز مرايا للفنون" معرضاً فنياً للفنانة دانة عورتاني، تحت عنوان "ذلك الصمتُ الحاضر بيننا: الشعر والضوء في أعمال دانة عورتاني"، وتتمثل مشاركة مركز مرايا للفنون بسلسلة ورش عمل تشمل مختلف أنواع الفنون المعاصرة بمشاركة وتقديم الفنانات ترسيلة شوبرت، وعزة القبيسي ودانة عورتاني.

وتتمثل مشاركة "كتب" التابع لمركز مرايا للفنون، بتقديم سلسلة من ورش العمل الإبداعية، حيث تقدم ورشة عمل حول صناعة الزهور بطريقة احترافية تجذب الجمهور وتحفز قدراتهم الفنية، وورش حول صناعة حقائب اليد الأفريقية وفن رسم الأزياء بتقديم محمد عكاشة.

من ناحية أخرى، ستقوم "Nikon" بتنظيم ورش عمل مجانية وذلك ضمن مشروعها "Nikon School"، أما "Pelikan" وهي الراعي للمهرجان، ستقوم بتوزيع القرطاسية على جميع ورش العمل الفنية المشاركة.

عروض سينمائية لأفلام تسعينيات القرن الماضي

وتشارك "القنصلية العامة الأميركية" من خلال عرض مجموعة مختارة من أفلام تسعينيات القرن الماضي، لعدد من شركات الإنتاج السينمائي والإعلامي الأميركية، أبرزها مارفيل، وديزني، ودي سي، وتعرض القنصلية في مسرح القصباء فيلماً بعنوان "تي ريكس" تلتقي من خلاله بطلة الأثقال الإماراتية آمنة الحداد، بجمهور القصباء يوم 23 ديسمبر الجاري.

رسم حي ورحلة في عالم الفضاء





وتقدم "الجمعية الدولية للتلوين المائي"، ورشة الرسم الحي في ممرات القصباء، وتدعو الجمهور للاستمتاع بهذه الورش والتعرف على تقنيات الرسم المباشر، كما تقدم "مجموعة دبي للفلك" فرصة مميزة لجمهور القصباء للاستمتاع بمشاهدة النجوم خارج المجموعة الشمسية من خلال التلسكوبات.

جلسات قرائية وورش تفاعلية

وتقدم "ثقافة بلا حدود"، مجموعة من الجلسات القرائية والورش التفاعلية التي تتناول مجموعة من الفنون والحرف الإبداعية، التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، كما تقدم "ستيما"، ورش حول فنون عمل الروبوتات والإلكترونيات بطريقة سهلة ومبسطة، إلى جانب ورش رسم ثلاثية الأبعاد.

معزوفات فردية





ويستعرض مركز فرات قدوري مجموعة من المعزوفات الفردية التي يقدمها مشاركون من المركز، حيث يعزفون مقطوعات على آلة البيانو والجيتار والكمان، كما يعرض مركز الفن للجميع مسرحية تقدمها فرقة "فلج"، وفقرة غنائية وعزفاً على آلة العود مع إبراهيم الحمادي.

يشار إلى أن القصباء تمتلك مجموعة من أحدث المرافق والمعالم السياحية والترفيهية والثقافية، وباقة من الخدمات المميزة، وتحتضن عدداً من الفعاليات الفنية والترفيهية ذات المستوى العالمي، وتشهد إقبالاً كبيراً من السياح والمقيمين على مدار العام.