"مليحة الأدبية" تنظم ورشة كتابة القصة 25 ديسمبر

الشارقة 24:

ضمن فعالياتها الرامية لتأهيل الراغبين في المشاركة بفئاتها، تنظم أمانة جائزة مليحة الأدبية، المنبثقة عن نادي مليحه الثقافي الرياضي في 25 من ديسمبر الجاري، ورشة في كتابة القصة بالتعاون مع اتحاد كتاب بمقره بالقصباء بمدينة الشارقة.

ويحفل برنامج جائزة مليحة الأدبية التي تقام تحت شعار "ذاكرة مكان" وتستهدف حقول الرواية وقصص الكبار وقصص الأطفال، بعدة ورش، جاري العمل على تنظيمها في إطار رؤية الجائزة لتأهيل أفراد المجتمع من الراغبين في المشاركة والتقدم لفئات الجائزة للإلمام بكافة المهارات اللازمة.

وتأتي ورشة كتابة القصة كإحدى روافد التعاون بين نادي مليحه ممثلاً في أمانة الجائزة، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات في إطار تلاقي الجهود المشتركة لتطوير قدرات الراغبين في المشاركة لكتابة القصة وبناء شخصية القصة، وفق أطرها النظرية والفنية.

وفي هذا السياق، أكد حبيب الصايغ رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، حرص الاتحاد على تعزيز جهوده مع كافة المؤسسات والجهات المعنية بالأدب ورفدها بالخبرات اللازمة التي تؤهلها لتعزيز دورها في مجال صقل مواهب الكتاب وتمكينهم من المشاركة في الجوائز.

ووصف الجائزة بأنها إضافة نوعية للجوائز الأدبية المنظمة في الدولة، فضلاً عن تميزها في أنها تشكل رؤية إبداعية لمنطقة مليحه وإبراز ما تعج به من تراث وحكايات وتاريخ.

ومن جهته، عبر الدكتور محمد حمدان بن جرش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، عن اعتزاز الجائزة بالتعاون مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وحرص رئيس مجلس الإدارة حبيب الصايغ على تقديم كافة أوجه الدعم الفني للجائزة للقيام بدورها وتأهيل الراغبين في المشاركة في الجائزة.