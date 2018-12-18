3 شعراء من سلطنة عمان يحيون أمسية ضمن "الملتقى الشهري" بالشارقة

الشارقة 24:

ضمن فعاليات الملتقى الشهري للشعر الشعبي، نظم مركز الشارقة للشعر الشعبي، بدائرة الثقافة بالشارقة أمسيةً لشعراء من سلطنة عُمان، شارك فيها الشعراء: عامر الحوسني، ونبهان الصلتي، وشاعر الشلات محمد البادي، ومنذر الفطيسي، بإدارة الشاعر الإعلامي عبد الحميد الدوحاني.

حضرالأمسية، محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة ، والشاعر بطي المظلوم مدير مركز الشارقة للشعر الشعبي.

وعبّر مدير الأمسية، عن تقدير شعراء السلطنة ومثقفيها للمكارم المتعددة لصاحب السّمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى د حاكم الشارقة، في الشأن الثقافي والإبداعي، مؤكداً أنّ هذه المكارم والمبادرات لها دورها الكبير والمؤثر في تفعيل وإثراء الساحة الشعرية الخليجية والعربية.

وقد اتسمت قصائد الأمسية بكونها انعكاساً لبيئة الشاعر، ومنطلقاته ورؤاه الابداعية والجمالية، وصوره ومشهدياته التي يرسمها تبعاً لمدرسته الشعرية التي ينتمي إليها.

وفي ختام الأمسية كرم محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية، والشاعر بطي المظلوم مدير مركز الشارقة للشعر الشعبي، الشعراء المشاركين في الأمسية.