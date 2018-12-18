معهد الشارقة للتراث يحتفي بمرور 4 سنوات على تأسيسه

الشارقة 24:

نظم معهد الشارقة للتراث، الإثنين، احتفالية بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيس المعهد، استهدفت موظفي المعهد، الذين أخذوا على عاتقهم حفظ التراث وصونه ونقله للأجيال، من خلال مختلف الأعمال والأنشطة والفعاليات والبرامج التي ينفذها على مدار العام، مثل ملتقى الشارقة الدولي للراوي، وأيام الشارقة التراثية، وأسابيع التراث العالمي، وجائزة التراث الثقافي، وغيرها من الفعاليات الكبرى العملية والميدانية التي تتكامل مع الجانب الأكاديمي، خصوصاً برنامج الدبلومات المهنية في التراث، بالإضافة إلى الإصدارات والمجلات المتخصصة والأكاديمية، والإعلام والنشر التي تشكل قيمة مضافة في عالم التراث وصونه، وأسهمت في أن يحتل المعهد مكانة عالمية مرموقة.

وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، أن الاحتفالية هدفت إلى إبراز أهمية تأسيس المعهد كمؤسسة ثقافية أكاديمية حاضنة للتراث غير المادي، والاحتفاء بعرض إنجازات المعهد على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى ترسيخ وتعزيز التعارف والتواصل والتفاعل بين موظفي المعهد.

وتقدم رئيس معهد الشارقة للتراث بالشكر والتقدير لكوادر وموظفي المعهد، والعاملين في كل المجالات والإدارات والأقسام، فهم الجنود الأوفياء للمعهد، الذين أخذوا على عاتقهم مهمات حفظ التراث وصونه ونقله للأجيال.

وأضاف المسلم، أن العام كان حافلاً بالجد والاجتهاد والإنجاز، وتمكنا من تحقيق كثير من الأحلام التي كُنا نطمح إلى إنجازها، كما نجحنا في تنفيذ استراتيجية المعهد القائمة على المرتكزات الأساسية من ترميم المباني التراثية وصيانتها، وتنظيم الفعاليات التراثية الثقافية، والعمل في الدبلومات المهنية.

ولفت إلى تفاعل الحضور مع مختلف الأنشطة في الاحتفالية، الذي أعرب عن اعتزازه بدور ومكانة المعهد وجهود مختلف الإدارات والأقسام فيه، حيث تتكامل أدوار كل الفرق من أجل تحقيق أعلى مستويات النجاح، والبناء عليها بما يسهم في استمرار المعهد بتنفيذ مهماته وأعماله على أكمل وجه.

تضمنت الاحتفالية استعراضاً لإنجازات المعهد من خلال فيلم تعريفي، منذ التأسيس عام 2014 حتى العام 2018، كما شهدت الاحتفالية أنشطة متنوعة، من بينها أصبوحة شعرية، وفقرة موسيقية، ومسابقات ترفيهية للموظفين، تضمنت أسئلة وشعر وألعاب شعبية، بالإضافة إلى تكريم شمل كبار موظفي المعهد منذ تأسيس التراث، والمتميزين من العاملين فيه.