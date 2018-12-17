"مرقوقة الدجاج" الإماراتي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

الشارقة 24:

استضاف مهرجان أبوظبي للمأكولات، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، يوم الإثنين فعالية شهدت تسجيل طبق مرقوقة الدجاج الإماراتي، رقماً عالمياً جديداً، لأضخم طبق مرقوقة في العالم، ضمن فعالية عالم أبوظبي للمأكولات في مشروع "ع البحر" بكورنيش أبوظبي.

وبلغ وزن طبق مرقوقة الدجاج 4775 كيلوجراماً، متفوقاً بذلك على الرقم القياسي العالمي السابق بـ695 كيلوجراماً.

وتم إعداد هذا الطبق، ضمن فعاليات المهرجان السنوي، وبدعم من الاتحاد للطيران، في مرافقهم الخاصة في العين، كما أرسلت الاتحاد للطيران 20 طاهياً مساعداً لإعداد الطبق، واستمرت عملية طهو وتحضير الطبق من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12:30 ظهراً، وتم تأكيد دخول المرقوقة الإماراتية موسوعة غينيس للأرقام القياسية والحصول على الجائزة رسمياً.

وجذبت الفعالية، مئات الزوار الذين تجمعوا ليشهدوا هذا الحدث البارز، وحظي بعض الحاضرين بفرصة تذوق طبق المرقوقة، بينما تمت مشاركة المتبقي منها للتبرع لجمعية الهلال الأحمر الخيرية.