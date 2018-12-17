الإماراتية آمنة الحداد تشارك في مهرجان "انعكاس" بالقصباء

الشارقة 24:

تشارك آمنة الحداد، لاعبة الأثقال الإماراتية، في المهرجان الفني الأول من نوعه في إمارة الشارقة "انعكاس"، الذي تستضيفه القصباء خلال الفترة من 20 - 31 ديسمبر الجاري، وتلقي كلمة في مسرح القصباء الأحد 23 ديسمبر 2018 من الساعة 06:00 حتى 07:30 مساءً.

وتشارك الحداد جمهور المهرجان تجربتها في التغلب على التحديات، وتحويل حزنها إلى قوة إيجابية، وكيف لعبت الإرادة التي استلهمتها من نزهة بسيطة، دوراً بارزاً في تغيير مسار حياتها، وبذلت جهوداً كبيرة لتصبح لاعبة رياضية إماراتية رائدة، وتساهم في تأهل دولة الإمارات لأولمبياد "ريو" في عام 2016.

واستطاعت آمنة الحداد تحطيم العديد من الحواجز أمام السيدات والفتيات العربيات، وأمست من أبرز المناصرات للمرأة العربية وصحتها الذهنية والبدنية.

كما تقدم الحداد لجمهور القصباء ضمن مهرجان "انعكاس" مسيرتها المهنية قبل أن تصبح لاعبة أثقال في عام 2013، كأول مواطنة إماراتية وخليجية تشارك في بطولة "ريبوك كروس فيت" في سيؤول بكوريا الجنوبية عام 2012، عندما كانت تعمل صحافية، وكيف نالت "جائزة المرأة العربية" في مجال الرياضة لعام 2016، تقديراً لجهودها وإنجازاتها، وقصة حياتها التي سطرتها بالمثابرة، والعزم، والشجاعة.

وأكدت خلود الجنيبي، مدير عام القصباء أن استضافة الملاكمة الإماراتية آمنة الحداد، ضمن فعاليات مهرجان "انعكاس"، هو تكريم للمرأة الإماراتية التي آمنت بقدراتها وأحلامها، وسعت من أجل تحقيقها، ونجحت في تخطي التحديات التي واجهتها لتحقيق المراكز الأولى عالمياً.

وعبرت آمنة الحداد، عن سعادتها وتشرفها بالمشاركة في مهرجان "انعكاس" بدورته الأولى، وتطلعها إلى لقاء الجمهور في هذا الحدث الفني الثقافي، والحديث معه حول الدروس التي تعلمتها، بالإضافة إلى كيفية مواجهة التحديات وتذليل العقبات، فضلاً عن أهمية العادات وأنماط الحياة الصحية.