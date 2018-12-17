معرض في العاصمة الأردنية يحتفي بالتراث الفلسطيني

الشارقة 24 – رويترز:

اضطرت أم إياد، السيدة الفلسطينية، لترك بيتها في فلسطين في ستينيات القرن الماضي، وانتقلت إلى الأردن، لكنها لم تقطع صلتها بحياتها السابقة، لا سيما فن التطريز.

وألهمت وسادة مُطرزة، تركتها في بيتها السابق عندما أُجبرت على مغادرته، وهي أم لـ 13 ابناً، لتعلم سر هذا الفن الذي تعشقه لبناتها وحفيداتها.

ونُظم المعرض السنوي التاسع لمركز التراث الفلسطيني تحت عنوان "طلاب غزة ينادوكم"، بين 13 و15 ديسمبر الجاري، بقاعة نقابة مقاولي الإنشاءات العامة في عبدون بالعاصمة الأردنية.

وأتاح المعرض منتجات ذات أهمية تقليدية وتراثية بينها أدوات زينة يدوية وأثواب وبراويز وكتب حول فلسطين إضافة للأطعمة التقليدية.

وأبدعت نحو 500 امرأة صنع المنتجات التي أتاحها المعرض للجمهور، حيث تخصص عائدات المعرض لصالح طلاب غزة.