"سيدات الشارقة" يجتذب عشاق الأزياء في "إبريز بازار الشاطئ"

الشارقة 24:

على هامش الدورة الخامسة من "إبريز بازار الشاطئ"، الحدث السنوي الذي ينظمه نادي سيدات الشارقة، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري، تقام فعاليات جانبية تشمل خيارات واسعة تلبي أذواق الزوار.

ويخصص البازار ضمن مرافقه سلسلة من الفعاليات المتميزة، حيث يقدم المجمع الرياضي "سينما في الهواء"، ومسابقة التجديف المائي، ومسابقة الكاياك، فيما تخصص مطاعم ومقاهي النادي قائمة شاملة تتضمن أشهى المأكولات والمشروبات الطازجة، ويقدم "مركز كولاج للمواهب"، منتجات خاصة للطفل والأم إلى جانب خيارات ترفيهية أخرى، تشتمل على القلاع الهوائية وأنشطة ممتعة خاصة للأطفال.

ومن جانبه ينظم "مركز لياقة 180" مسابقات لياقة، واستشارات تغذية، فيما يقدم "منتجع دلوك الصحي" استشارات مجانية وتحليل بشرة إضافة إلى عروض خاصة على الخدمات وعروض خاصة من مراكز تجميل متخصصة، كما يتيح "بوتيك أوركيد للجمال" جلسات ماكياج مخصصة للزائرات.

ويقام "إبريز بازار الشاطئ"، على ردهة الشاطئ في النادي، من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة العاشرة مساءً، ويتيح لزواره دعم التوجه الإنساني من وراء تنظيم هذا الحدث السنوي، ويدعو نادي سيدات الشارقة، جميع رائدات المشاريع المشاركات في "إبريز بازار الشاطئ"، للمشاركة في الركن المخصص لدعم مبادرة "علم بالقلم"، حيث سيتم بيع كل قطعة بمبلغ 200 درهم، ليعود ريعها كاملاً للمبادرة التي أطلقتها مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، لتعزيز قدرات الأيتام وضمان حقهم في التعليم.