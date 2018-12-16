الجسمي يشارك في حفل أعياد الميلاد الخيري في الفاتيكان

الشارقة 24 – وام:

شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي، السفير فوق العادة للنوايا الحسنة كأول فنان عربي في النسخة الـ 26 من حفل أعياد الميلاد الخيري السنوي في الفاتيكان، الذي أقيم مساء السبت، بمشاركة عدد من النجوم والفنانين العالميين، برفقة فرقة الأوركسترا الكبرى تحت إدارة المايسترو العالمي ريناتو سيريو.

وسيتم تخصيص ريع الحفل السنوي هذا العام لأزمة اللاجئين في مدينة أربيل العراقية وأوغندا مع التركيز على الأطفال والشباب من خلال توفير التعليم والتدريب المهني والأنشطة العملية التي تساهم في تعزيز عملية الدخل والتي تعد من العوامل الرئيسية المحددة لمستقبل الأطفال اللاجئين ومستويات معيشتهم.

وقال الجسمي، في تصريحات صحافية "إن التسامح والاحترام المتبادل بين الأديان والشعوب هو عنوان هذه المشاركة الخيرية الهامة للفن والثقافة ولي شخصياً، خاصة وأنني أحمل رسالة المحبة والسلام والإنسانية تحت راية ورؤية زايد والإمارات قيادة وشعباً، وكان لي الشرف أن أمثل وطني وأبناءه في هذا المحفل الدولي والعالمي".

وأضاف أن الأجيال في كل وطن تتناقل الموروث الفني والثقافي، ونحن بدورنا علينا أن نكمل هذه المسيرة، واليوم أنا انتقل من المحلية إلى العالمية من خلال حنجرتي ورؤيتي الموسيقية التي بدأت من هنا من الإمارات.

وكان الفنان الإماراتي حسين الجسمي قد صافح بابا الفاتيكان البابا فرانسيس خلال الحفل الخيري ناقلاً له رسالة محبة وسلام من دولة الإمارات إلى أرض الفاتيكان ولشعوب العالم بمختلف دياناتها.

يذكر أن بابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس سيزور الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 5 من فبراير المقبل، وهي الأولى لدولة خليجية والسابعة لدولة مسلمة.