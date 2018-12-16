محمد النقبي: مهرجان شيص الترفيهي متنفس سنوي مهم للأهالي

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

أكد محمد خميس النقبي نائب والي منطقة شيص التابعة لمدينة خورفكان، أن مهرجان شيص السنوي بات مناسبة ينتظرها الأهالي بشغف لما فيها من تنوع حافل يثري الحركة الثقافية والتراثية بالمنطقة.

وأضاف في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش حفل افتتاح الدورة الثالثة للمهرجان، أن الحدث الذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي يشهد تطوراً لافتاً على صعيد الحضور الجماهيري عاماً بعد عام.

ولفت النقبي إلى أهم ما يميز الدورة الثالثة للمهرجان، وهو المشاركة الواسعة للعديد من المؤسسات الحكومية والأندية الرياضية من المنطقة الشرقية وعموم الإمارة.

وأشاد نائب والي منطقة شيص بجهود مجلس الشارقة الرياضي في تنظيم هذا المهرجان الكرنفالي، والذي يحفل بالعديد من الفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية والتراثية التي تلبي تطلعات مختلف الشرائح العمرية، وتُدخل البهجة والسرور في نفوس الجميع.