اكتشاف مقبرة تعود لأكثر من 4400 عام في القاهرة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلنت وزارة الآثار المصرية السبت، أن فريقاً من علماء الآثار المصريين، اكتشف مقبرة لكاهن تعود لأكثر من 4400 عام بالقرب من أهرامات الجيزة في القاهرة.

وتعود مقبرة الكاهن "واح تي" إلى الأسرة الفرعونية الخامسة (ما بين 2500 و2300 قبل الميلاد) أثناء حكم نفر إير كارع.

وقال وزير الآثار خالد عناني، إن المقبرة تعد من أجمل الاكتشافات الأثرية الأخيرة خلال عام 2018، بسبب ألوانها والنحت الموجود بها، كما تعتبر من أعظم الاكتشافات هذا العام لأنها لم تسرق ووجدت كاملة.

وأضاف أن المقبرة طولها 10 أمتار وارتفاعها 3 أمتار، ويجري العمل في استكمال أعمال الحفائر بها.

وكانت السلطات المصرية أعلنت في نوفمبر الماضي، عن اكتشاف البعثة الأثرية المصرية نفسها سبع مقابر من بينها أربع تعود لأكثر من 6000 سنة في منطقة سقارة نفسها.