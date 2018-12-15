عبد العزيز المسلم يُكرّم المشاركين في ختام أسبوع التراث الإماراتي

الشارقة 24:





اختتمت مساء الخميس فعاليات أسبوع التراث الإماراتي، في مركز فعاليات التراث الثقافي "البيت الغربي" بقلب الشارقة، حيث كّرم سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، الوفد المشارك في الأسبوع الذي لاقى تفاعلاً جماهيرياً كبيراً، وحضره العديد من مسؤولي وممثلي وفناني دولة الإمارات وعشاق التراث، ضمن برنامج "أسابيع التراث العالمي" الذي ينظمه المعهد، تحت شعار "تراث العالم في الشارقة".

واستمرت الفعاليات على مدار خمسة أيام، حيث تضمنت عروضاً لفرقة العيالة، ومعرض التراث الإماراتي الذي ضم حرفاً تقليدية بمشاركات تشمل جميع إمارات الدولة، وأكلات تراثية، إضافة إلى فرق شعبية متنوعة، وعازف للعود، ومعرض تراثي للأسر المنتجة، وعروض يومية للصيد بالصقور، بالإضافة إلى عرض لكل من البيئة البدوية والجبلية، ومعرض مقتنيات التراث البحري، وعرض العرس الإماراتي التقليدي، كما تم إلقاء عدة محاضرات صباحية ضمن البرنامج الفكري التابع لأسبوع التراث الإماراتي، في مقر معهد الشارقة للتراث بالمدينة الجامعية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: "كانت دعوة مفتوحة للجميع لزيارة مركز فعاليات التراث الثقافي "البيت الغربي" في قلب الشارقة، حيث وَجد كل زائر ما يسر ناظريه، وينقله إلى عالم ما زلنا نعشقه ونتوق إليه، فمن خلال أسبوع التراث الإماراتي، حرصنا على تعريف الجيل الحالي والأجيال القادمة بأصالة الماضي، وتمكينهم من استكشاف ذلك الزمن، بكل ما فيه من عادات وتقاليد أصيلة تعبر عن الموروث الشعبي للأجداد".