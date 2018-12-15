القصباء تعرض أشهر "الأفلام العالمية" في مهرجان "انعكاس"

الشارقة 24:

أعلنت "القصباء"، الوجهة السياحية والعائلية الترفيهية الأبرز في إمارة الشارقة، عن مشاركة القنصلية العامة الأميركية في مهرجان "انعكاس" الفني الأول من نوعه الذي سيقام من 20 حتى 31 ديسمبر الجاري.

وتشارك القنصلية في المهرجان الفني من خلال عرض مجموعة مختارة من أفلام تسعينيات القرن الماضي، لعدد من شركات الإنتاج السينمائي والإعلامي الأميركية، أبرزها مارفيل، وديزني، ودي سي.

وبهذه المناسبة، قالت خلود الجنيبي، مدير عام القصباء: "تسعى القصباء من خلال تنظيم "انعكاس" إلى تجسيد رؤية الشارقة الداعمة للإبداع وتعزيز مكانتها باعتبارها العاصمة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتيح المهرجان الفرصة أمام الزوار للاستمتاع بالفعاليات الفنية المتنوعة في مختلف المجالات مثل الموسيقى والفن والأفلام، ما يسهم في تشجيعهم على التواصل مع الثقافات الأخرى".

وأضافت: "نحن سعداء بالتعاون مع القنصلية العامة الأميركية ونتطلع إلى مشاركة هذه التجربة الغنية مع الحضور، ومشاركة جهات رسمية أخرى في تقديم ثقافاتها إلى جمهور القصباء، التي تنظم سلسلة من المهرجانات والفعاليات السنوية الثقافية والترفيهية والتعليميّة".

وبدورها، قالت كريستين دال بيلو، الملحق الثقافي والإعلامي في القنصلية العامة الأميركية في دبي: "إن مشاركتنا في هذا المهرجان الفني الثقافي الأول من نوعه الذي تستضيفه القصباء تقدم لنا فرصة للاطلاع على الثقافات المتنوعة والأعمال الإبداعية المختلفة لإيماننا بأهمية إثراء المعارف والارتقاء بجودة حياة الإنسان".

وأوضحت دال بيلو أن القنصلية اختارت نخبة من أشهر أفلام التسعينيات وأوائل الألفية الثانية نظراً لما تمثله هذه الأعمال من ذاكرة جماعية لجيل كامل عاصر تلك الفترة، وشهد تحولاتها الثقافية والاجتماعية.

وأضافت: "نريد من خلال عرض هذه الأفلام تعريف الأجيال الجديدة بعالم السينما في تلك المرحلة بمواضيعها وأبطالها وتقنياتها، لأننا نؤمن بأن الفن استمرارية وتطور في الخبرات والتجارب من جيل إلى جيل".

ويسعى المهرجان لتمكين كافة أفراد المجتمع من استكشاف نخبة من الأعمال الإبداعية في عدد من الفنون التي تشمل النحت والمسرح والموسيقى والسينما والتصوير الضوئي، وغيرها.

وعلى مدار خمس ساعات يومياً من 5:00 - 10:00 مساءً، تتحول القصباء إلى منصة حيويّة لنخبة من المؤسسات الفنية المحلية، والفنانين الذين حضروا لاستعراض مواهبهم وإبداعاتهم الفنية أمام أكثر من 200 جنسية من زوار ومقيمين في إمارة الشارقة، إلى جانب تنظيم سلسلة من ورش العمل والجلسات النقاشية لعشاق الفنون.