حرفيو الأرابيسك في مصر يكافحون للاستمرار

الشارقة 24 – رويترز:

يعتبر فن الأرابيسك أحد عناصر العمارة الإسلامية، وكان، ولا يزال، منتشراً في مصر حتى الآن، لكنه يشهد في الوقت الحالي تراجعاً كبيراً.

وتتميز هذه الحرفة بأن من يعملون بها من الموهوبين المهرة الذين يهتمون بالتفاصيل ويتميزون بالدقة.

إلا أن من يعملون في الأرابيسك أصبحوا يكافحون الآن من أجل الحفاظ على استمرارية عملهم، إذ أن السياح هم فقط الذين يهتمون بمنتجاتهم هذه الأيام.

وأكد محمد حمامة، حرفي وتاجر أرابيسك، أنه ورث المهنة عن أبيه وجده.

ووفقاً لحمامة، الذي يمثل الجيل الرابع لعائلته في مهنة الأرابيسك، تشهد هذه المهنة انحساراً بالنسبة للعمال فقط وليس لأصحاب المهنة الذين توارثوا حبها جيلاً بعد جيل.