زايد بن طحنون يشهد افتتاح مخيم تلال سويحان الترفيهي

الشارقة 24 – وام:

شهد الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، افتتاح مخيم تلال سويحان الترفيهي الذي يتضمن العديد من المرافق الترفيهية والرياضية التي تمكن الزوار من قضاء أوقات ممتعة مع أسرهم وأصدقائهم.

حضر الافتتاح، الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ عبد العزيز بن خليفة آل خليفـة من مملكة البحريـن، وسعادة الدكتور مطر النعيمي مدير عام بلدية العين، وسعادة حميد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للمعارض الوطنيـة "أدنيك"، وعدد من كبار المسؤوليـن.

وقام الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان، بجولة في أرجاء المخيم يرافقه كبار المسؤولين، اطلع خلالها على المرافق الترفيهية وحلبـة سباقات السيارات الرمليـة ومسار الدراجات.

وأكد معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، على هامش حفل الافتتاح، أن مشــاريع التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي تحققت بفضل الرؤية السديدة والتوجيهات الحكيمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار معاليه، إلى أن إمارة أبوظبي تمكنت من تحقيق معدلات مرتفعة في مجال تطوير قطاع السياحة من خلال العديد من المشاريع المهمة مثل الحدائق الكبرى والمنتزهات والمحميات وغيرها الكثير من المشاريع الأخرى التي شملت إعادة تأهيل المرافق السياحية الكبيرة وتطويرها، واستحداث الجديد والعصري منها، وفقاً لمعايير عالمية تستجيب لاحتياجات جميع أفراد المجتمع وتضع الإمارة على الخارطة السياحية العالمية.

يضم مخيم تلال سويحان الترفيهي منطقة الفعاليات وقرية تراثية ومسرحا للمسابقات التراثية وسوقاً شعبياً، ومحلات للمستلزمات البرية، ومنطقة خاصة للطفل تتضمن مجموعة من الألعاب التراثية والحديثة ومجموعة من المطاعم والمقاهي، إلى جانب تخصيص شارع لمركبات المأكولات المنتقلة، ومساحات لمواقف مخصصة للسيارات والمقطورات.