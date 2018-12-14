"المركز التربوي" بالشارقة يشارك في أعمال "المكتب العربي لدول الخليج"

الشارقة 24:

شارك المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، في أعمال الدورة الرابعة والثمانين للمجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج، بسلطنة عمان، والذي اختتمت أعماله يوم الأربعاء، في العاصمة مسقط.

وأقيم الاجتماع برعاية معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بسلطنة عُمان رئيسة المؤتمر العام الخامس والعشرين لمكتب التربية العربي لدول الخليج.

واستعرض الدكتور عيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، جهود المركز ضمن العرض المرئي الذي قدمه مكتب التربية أثناء اجتماع أعضاء المجلس التنفيذي بالإضافة إلى وثائق الاجتماع، وما بذله المركز من جهود لبرامج متنوعة تضمنت دراسات وبحوث وإصدارات ومؤتمران وورش عمل وندوات واحتفاليات وبرامج مشتركة نفذها المركز في الدورة الحالية في مجال تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها.

بعد ذلك ألقى الدكتور علي بن عبد الخالق القرني المدير العام للمكتب، كلمة شكر فيها معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بسلطنة عمان على رعايتها لهذا اللقاء، وقدم الشكر والتقدير لجميع أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء على ما وجده المكتب وأجهزته من تعاون ومشاركة فاعلة في تنفيذ برامج الدورة الحالية.

وفي ختام حفل الافتتاح قامت معالي الدكتورة الشيبانية بتكريم سعادة رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي في الدورة السابقة، كما زارت معرض منتجات وإصدارات برامج المكتب وأجهزته الذي أقيم في هذه المناسبة.