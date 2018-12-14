"الشارقة للتراث" يشارك في مهرجان "ضواحي 7"

الشارقة 24:

يشارك معهد الشارقة للتراث في النسخة السابعة من مهرجان ضواحي، الذي تنظمه دائرة شؤون الضواحي والقرى، وانطلق يوم الخميس، في حديقة الرمثاء بالشارقة، فيما ينطلق اليوم الجمعة في حديقة البطائح، وتستمر فعاليات المهرجان حتى الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري، بتوليفة تراثية ومجتمعية وفعاليات وأنشطة وبرامج تراثية جاذبة ولافتة ومعارض متنوعة للأطفال والعائلات.

وتتضمن فعاليات المهرجان العديد من الجوانب، منها الجانب التراثي، حيث يتم تخصيص ركن للجاليات العربية، وفقرات ترفيهية تتمثل في ركن الألعاب وممشى للرسم، بالإضافة إلى مسرح يومي، ومسابقات عدة، ومشاركات فلكلورية.

وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، أن المعهد يحرص دوماً على المشاركة في مهرجان ضواحي الذي يلعب دوراً مهماً وحيوياً في تعزيز الترابط الاجتماعي والتماسك الأسري، من خلال التلاقي والتفاعل في هذا المهرجان، والاستمتاع بالأجواء والفعاليات والأنشطة الجاذبة والمميزة التي يتضمنها هذا الحدث السنوي، خصوصاً أنه يعتبر فعالية ثقافية واجتماعية وتراثية وترفيهية وعائلية، تلعب دوراً مهماً في المجتمع.

وأشار إلى أن فرقة المعهد تشارك في فعاليات المهرجان، ودوماً تكون مشاركة المعهد مميزة وتلقى ترحيباً وتقديراً من العائلات والأفراد، فالمعهد شريك استراتيجي للدائرة، ويسعى إلى تقديم كل ما يرتبط بالتراث ومكانته في المجتمع الإماراتي، فهو مكون رئيسي من مكونات الهوية الوطنية والخصوصية، كما أن المهرجان بما فيه من برامج مميزة وأنشطة وفعاليات متنوعة، يشكل فرصة حيوية وعملية للعائلات من أجل قضاء أوقات ممتعة وترفيهية، وسيستمتع الجمهور والزوار كما هو حالهم في كل عام مع تلك الفعاليات والبرامج.

وتتضمن مشاركات المعهد في "ضواحي 7"، التي تستهدف جميع فئات المجتمع، عرض مجسمات ألعاب شعبية، ومشاركة فرقة كلباء الشعبية، والترويج لبرنامج الدبلومات المهنية، كما يقدم مركز الحرف التابع للمعهد ليلة حناء تراثية، وهناك أيضاً ورش تعليمية، وتقديم فقرة "حكواتي" للدكتور نمر سلمون كل يوم جمعة، والعزف على آلة السنطور، وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المعهد بما يسهم في توصيل المفردات التراثية إلى الجيل الجديد بأسلوب جيد، وترسيخ ملامح الهوية الوطنية لدى الأطفال، وتعريف الجيل الجديد بالماضي الجميل، وإغناء جانب الموروث الشعبي في نفوس أفراد المجتمع، بالإضافة إلى استمتاع الأفراد والرغبة في اكتشاف جماليات الماضي.

ويأتي مهرجان ضواحي السنوي انطلاقاً من حرص واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على توطيد وتقوية الروابط الاجتماعية بين الأسر في الإمارة، ويحرص معهد الشارقة للتراث على المشاركة في هذه الفعالية، بما يسهم في إثراء المشهد الاجتماعي والثقافي، فهذا الحدث الثقافي الاجتماعي العائلي الذي يحقق النجاح تلو النجاح في كل عام، يستقطب العديد من العائلات والفئات المجتمعية، فيه من الترفيه والتسلية والمعرفة والأنشطة المتنوعة، ما يجعله محطة أساسية وحدث كبير يستحق التقدير والمشاركة والحضور، ويسهم في تحقيق الأهداف التي تخدم مجتمع الإمارة.

ويتزامن المهرجان مع إجازة طلبة المدارس، مما يعتبر فرصة مثالية مهمة للطلبة وذويهم، للاستفادة من هذه المناسبة التراثية والمجتمعية المميزة، حيث تتاح الفرصة الكاملة للحضور والتنقل ببين مختلف الفعاليات والبرامج والأنشطة التراثية المتنوعة للأطفال والعائلات والكبار.