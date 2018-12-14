"تنمية المجتمع" تقرأ القصص لأطفال مستشفى القاسمي بالشارقة

الشارقة 24:

واصلت مبادرة "اقرأ لي" التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع خلال مارس الماضي، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، فعالياتها التثقيفية والمجتمعية والوطنية، التي تستهدف الأطفال في الحضانات والحلقة الأولى، وكبار المواطنين في المراكز المخصصة لهم ومجالس الأحياء والمكتبات العامة، والمرضى في المستشفيات.

وأنجزت المبادرة الوطنية فعاليات قراءة متنوعة شملت كبار المواطنين في مركز سعادة كبار المواطنين في عجمان التابع لوزارة تنمية المجتمع، إضافة إلى جلسة "اقرأ لي" موجهة لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الدولة، وجلسات أخرى استهدفت مركز التنمية الاجتماعية التابع للوزارة في إمارة الشارقة.

وفي ذات السياق، نفّذت وزارة تنمية المجتمع، مؤخراً، مبادرة تثقيفية اجتماعية إنسانية، تمثلت في زيارة مستشفى القاسمي بالشارقة، وقراءة مجموعة من القصص للأطفال في المستشفى، والتي تزامنت مع احتفالات الدولة باليوم العالمي للطفل، حيث بادرت منى عجيف الزعابي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة، بقراءة مجموعة من القصص للأطفال في المستشفى، وهي إصدارات هادفة توفّرها إدارة الحماية الاجتماعية، تحت مظلة تثقيفية وتوعوية للأطفال.