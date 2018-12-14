أحمد بورحيمة: "الشارقة للمسرح الصحراوي" يبحث الأصالة في المسرح العربي

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أعلن أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، عن افتتاح مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي في دورته الرابعة اليوم الخميس، بحضور ورعاية كريمة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسط أجواء جماهيرية في قلب صحراء الشارقة بمنطقة الكهيف.

وأضاف بورحيمة خلال تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24"، أن المهرجان في دورته الرابعة يبحث الأصالة في المسرح العربي، عبر العروض المسرحية والفعاليات المميزة للجمهور في هذا الموقع الجميل.

وأشار إلى أن مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، يجسد المسرح العربي وحكايته، معرباً عن أمله في تقديم نقدم تجربة مسرحية عربية تنطلق من الصحراء.

وتابع قائلاً: "على مدار أيام المهرجان سيتم تقديم عدد من العروض المسرحية، ليعيش جمهور وعشاق المسرح تجربة فريدة في مشاهدة عروض مسرحية في وسط الصحراء".